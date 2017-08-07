ЕС после Brexit будет ежегодно терять до 12 млрд евро

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Бюджет Евросоюза после Brexit будет ежегодно терять от 10 до 12 миллиардов евро. Дыра в бюджете будет восполняться экономией и более высокими взносами стан ЕС, об этом рассказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Бюджет Евросоюза будет терять от 10 до 12 миллиардов евро ежегодно, после того как Великобритания покинет организацию, передает РИА Новости слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера.

Он сообщил, что недостающие миллиарды будут восполняться за счет экономии и более высоких взносов стран-членов Евросоюза.

Эттингер добавил, что Великобритания будет вынуждена продолжать выплаты по долгосрочным программам ЕС, которые были согласованы до Brexit, как минимум до 2020 года.

Ранее издание Telegraph сообщило, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 40 миллиардов евро, чтобы погасить все свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

29 марта Лондон официально запустил двухгодичный процесс выхода страны из состава Евросоюза.