Опрос: почти 70% россиян узнают новости по ТВ

Теги: Общество интернет россияне опрос вциом

Главным источником новостей для большинства россиян остается телевидение. Высокая популярность ТВ поддерживается благодаря старшему поколению. Федеральные каналы смотрят 87% людей от 60 лет и старше. При этом среди людей от 18 до 34 лет наиболее популярным источником информации является интернет.

Телевидение остается главным источником информации для большинства россиян. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

"Более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), 44% - региональное (с 52%)", - говорится в сообщении.

Согласно данным ВЦИОМ, высокая популярность телевидения поддерживается благодаря старшему поколению. Федеральные каналы смотрят 87% людей от 60 лет и старше. При этом среди молодых людей эта доля почти вдвое меньше и составляет 48%.

Социологи также отметили, что официальные интернет-сайты уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений аудитории. Они стали наиболее часто используемым источником информации среди людей от 18 до 34 лет.

Наименее популярным источником новостей для россиян остаются зарубежные СМИ. К ним обращаются всего 9% граждан.

Читайте также:

ЕС после Brexit будет ежегодно терять до 12 млрд евро

Рабочая неделя в Москве будет теплой и без дождей

Патрушев потребовал проверить все шахты в Якутии

"Яндекс" запустил функцию онлайн-бронирования лекарств

Мадуро: нападение на военную базу проплачено из Майами и Колумбии