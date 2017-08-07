СМИ: Малахов уходит с "Первого канала" из-за отказа в декретном отпуске

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Журнал Elle выдвинул еще одну версию ухода Андрея Малахова с "Первого канала": телеведущему отказали в предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Руководство ток-шоу "Пусть говорят" поставило его перед выбором – телеведущий он или бэбисистер. Такая постановка вопроса Малахову не понравилась.

Телеведущий Андрей Малахов покинет "Первый канал" из-за отказа руководства ток-шоу "Пусть говорят" предоставить ему декретный отпуск, чтобы помочь жене в уходе за ребенком, передает "Ридус" со ссылкой на источник журнала ELLE.

На телеканале новость о планах Малахова уйти в декрет встретили негативно. Продюсер "Пусть Говорят" заявила, что Малахову нужно выбрать - телеведущий он или бэбисистер. Такой ответ показался ведущему циничным и неприемлемым.

По российскому законодательству отпуск по уходу за ребенком может взять как мать, так и отец.

Ранее в СМИ появилась информация, что Малахов уходит с "Первого канала" и переходит на "Россию 1". Причиной стали разногласия внутри команды ток-шоу "Пусть говорят".