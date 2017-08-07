Опубликована полная версия видео отдыха Путина в Сибири

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Кремль опубликовал в полном объеме фото- и видеоматериалы отдыха Владимира Путина в Южной Сибири. На фотографиях президент запечатлен во время рыбалки, езды на моторной лодке, поездки на квадроциклах и на фоне сибирских пейзажей. Кроме того, на сайте Кремля появилась полная видеозапись поездки российского лидера.

На сайте Кремля опубликовали фотоотчет, а также полную версию видеозаписи отдыха президента России Владимира Путина в Южной Сибири.

"Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте Кремля. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Всего опубликовали 35 фотографий, на которых российский лидер запечатлен во время рыбалки, езды на моторной лодке, поездки на квадроциклах и на фоне сибирских пейзажей. Кроме того, Кремль выложил в общий доступ две видеозаписи о поездке Путина в Тыву: полную 46-минутную и краткую шестиминутную версии.

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