Госпогранслужба Украины пожаловалась на недостаток финансирования "Стены"

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Украина планирует в 2017 году потратить 500 миллионов гривен для строительства стены на границе с Россией. Госпогранслужба пояснила, что существенное недофинансирование проекта существенно замедляет проведение работ.

Киев собирается выделить 500 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей) на строительство стены на границе с Россией, передает "Интерфакс" заявление главы Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Он пояснил, что проект "Стена" испытывает нехватку средств из-за чего темпы работ идут медленно. По словам Цигикала, 500 миллионов гривен – это только 55% от необходимых средств, которые планируют выделить в этом году.

Госпогранслужба напомнила, что на границе с Россией уже обустроено 274,6 километра противотанковых рвов, 47,1 километра контрольно-следовых полос, 84 километра ограждений, 179,9 километра рокадных дорог.

Проект "Стена" был утвержден правительством бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014 году. Он предполагает возведение стен, рвов, сигнальных вышек, погранпостов на границе с Россией на протяжении почти двух тысяч километров.