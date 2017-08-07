В Приморье введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений

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В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. В регионе оказались подтопленными почти полторы тысячи домов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Приморье, где в результате ливней оказались подтопленными более 1,4 тысяч домов. Об этом в понедельник сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, пишет ТАСС.

По его словам, в регионе необходимо взять под контроль все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности и функционированием энергоснабжения.

"Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей РФ", - подчеркнул Пучков.

Как пишет РИА Новости, в четырех районах Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков. Подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек, семь социально значимых объектов.