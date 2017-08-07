В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Теги: В мире соцсети сбой facebook instagram

В соцсетях Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к своим страницам в интернете. В частности, о сбоях в работе рассказали жители Дании, Швеции, Эстонии, Польши и России.

Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса downdetector, который отслеживает неполадки с сайтами.

В настоящее время сложности с доступом к соцсетям наблюдаются в Дании, Швеции, Эстонии, Польше и еще в нескольких странах. Пользователи из России также сообщают о проблемах с доступом к своим страницам.

Читайте также:

В Приморье введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений

Госпогранслужба Украины пожаловалась на недостаток финансирования "Стены"

Опубликована полная версия видео отдыха Путина в Сибири

Самые яркие моменты Армейских игр — 2017. Видео

СМИ: Малахов уходит с "Первого канала" из-за отказа в декретном отпуске