В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
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В соцсетях Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к своим страницам в интернете. В частности, о сбоях в работе рассказали жители Дании, Швеции, Эстонии, Польши и России.
Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса downdetector, который отслеживает неполадки с сайтами.
В настоящее время сложности с доступом к соцсетям наблюдаются в Дании, Швеции, Эстонии, Польше и еще в нескольких странах. Пользователи из России также сообщают о проблемах с доступом к своим страницам.
Началось. #Facebook лежит! pic.twitter.com/zXj1gghpxN— Олег Мокряков (@Olegakula) 7 августа 2017 г.
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