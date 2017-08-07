СКР возбудил уголовное дело из-за прорыва воды на шахте "Мир"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ на подземном руднике "Мир" в Якутии, где произошел прорыв воды. СКР изъяло документы предприятия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту потопления рудника "Мир" в Якутии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники СКР назначили судебно-медицинские освидетельствования пострадавших, изъяли документы предприятия и должностные инструкции работников.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Осмотр места происшествия продолжается.

4 августа на шахте "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Всего на руднике находился 151 человек. Вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы. По последним данным, на поверхность подняты 143 шахтера, судьба восьми остается неизвестной.

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