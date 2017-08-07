БТР переехал легковушку на перекрестке в Кемерове. Видео

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В Кемерово на перекрестке столкнулись бронетраспортер и автомобиль Kia. Водитель иномарки, по предварительным данным, не пострадала, однако, машина получила серьезные повреждения.

Кемеровские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором БТР переехал легковую машину, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. БТР сопровождал ехавший впереди УАЗ с сиреной и проблесковыми маячками. Но на перекрестке БТР столкнулся с проскочившим на зеленый сигнал светофора автомобилем Kia.

Иномарка получила серьезные повреждения: у машины разбилось стекло и помялся багажник. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не пострадала.

По факту ДТП проводится проверка, выясняется степень вины каждого участника аварии.

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