Греф отчитался Путину о росте прибыли "Сбербанка"

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Чистая прибыль "Сбербанка" за первое полугодие выросла на 35,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 372,835 миллиарда рублей. Об этом рассказал Владимиру Путину председатель правления банка Герман Греф.

Владимир Путин в Ново-Огарёве провёл рабочую встречу Германом Грефом. Председатель правления "Сбербанка" доложил президенту о проделанной работе за первое полугодие, передает "ТВ Центр".

Чистая прибыль составила 317 миллиардов рублей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Греф называл 2016 год рекордным за всю историю "Сбербанка". Кроме того, в этом году значительно увеличилось число выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.

Герман Греф: "Кредитный портфель растёт очень хорошо. В этом году, самое главное, по малому бизнесу у нас прирост составил уже порядка 6% за 6 месяцев. Это впервые за последние три года такое быстрое восстановление кредитного портфеля".

Владимир Путин: "Ну, это еще может быть результат того, что крупные наши компании с госучастием начали создавать вокруг себя малые и средние предприятия. Вы знаете, это одно из направлений работы правительства. Поскольку им поручено часть своих заказов размещать на малых и средних предприятиях, это, в том числе, вызывает такой рост".