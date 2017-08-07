В Подмосковье к 1 сентября закроют две мусорные свалки

Теги: медведев экология подмосковье

Два полигона твердых бытовых отходов будут закрыты до 1 сентября в Чеховском и Пушкинском районах Подмосковья. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал Дмитрию Медведеву.

В Подмосковье к первому сентября закроют два полигона бытовых отходов - в Чеховском и Пушкинском районах области. Об этом губернатор Андрей Воробьев доложил Дмитрию Медведеву, передает "ТВ Центр".

Также они обсудили строительство мусорозжигательных заводов. Этим проектом сейчас занимается руководство Московской области вместе с корпорацией "Ростех". Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на высокую стоимость, такие предприятия необходимо создавать. Премьер-министр подчеркнул, что при этом должны использоваться только самые экологически чистые технологии.

"Это должно быть самого высокого технологического уровня. Здесь экономить нельзя, именно потому что речь идет об экологии и о той среде, где живут миллионы наших людей. Особенно имея в виду плотность заселения Москвы и Московской области", - сказал Медведев.