Собянин: в Москве будет отреставрирован Дом Наркомфина

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В Москве в ближайшие два года полностью отреставрируют Дом Наркомфина на Новинском бульваре. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реставрационных работ начавшихся здесь в начале лета. Уже решено что зданию сохранят авангардный стиль, а все поздние пристройки и надстройки демонтируют.

Дожив до своего 87-летия, Дом Наркомфина наконец-то дождался главного подарка — реставрации. Вниманием он не был обделен никогда по причине уникальности. Желающие его посмотреть, или даже поселиться в стенах дома-коммуны, ежегодно тысячами приезжают из разных стран. Но жемчужина конструктивизма стала жертвой своей же неповторимости, передает "ТВ Центр". Собственники менялись, каждый врезал свои замки и устанавливал новые правила, а двери и стены тем временем ветшали. Дошло до того, что Дом Наркомфина внесли в список "100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение". Международные эксперты предлагали свои проекты спасения, но все было тщетно.

Еще немного и от двухэтажных квартир, просторных переходов, четко спроектированного бытового корпуса остались бы лишь воспоминания. А сам дом превратился бы в место охоты сталкеров. К счастью, этого не произошло. Власти Москвы смогли сделать невозможное: наконец-то договориться с собственником. Теперь можно точно сказать: памятник архитектуры будет спасен.

"Самый известный объект конструктивизма не только в Москве, но и в мире. Слава богу, теперь консолидирован собственник, появился эффективный частник, который заказал проект реставрации этого удивительного объекта. И я надеюсь, что теперь судьба этого удивительного объекта находится в безопасности. И года через два и москвичи, и весь мир увидят отреставрированный объект, который, конечно, является гордостью архитектуры", - сообщил Сергей Собянин.

Начать реставрацию решили с бытового корпуса. Здесь восстановят витраж, уже демонтирована надстройка пятого этажа. Одно из основных условий - благоприятная погода. От неё сейчас зависит, когда начнут восстанавливать главное здание. Именно здесь в 30-ых годах прошлого века жили чиновники, оперные дивы и прочие уважаемые товарищи. Идея постройки этого дома для работников Наркомфина - отсюда и нахвание - принадлежала главе ведомства Николаю Милютину, который очень ценил авангард и конструктивизм.

Увы, но судьба первых жильцов печальна - в 37-ом одних расстреляли, других - посадили. Затем началась эпоха коммуналок. Строителям коммунизма достались двухэтажные квартиры, продуманные до миллиметра, где спальни обращены к восходу, а гостиные — к закату. Так называемый "умный дом", за реставрацию которого 30 лет бился внук архитектора Моисея Гинзбурга - Алексей. Именно он сейчас руководит проектом реставрации. Говорит, дело ответственное.

Благодаря комплексной реставрации уберут все поздние надстройки и пристройки. Вернется первоначальная композиция "Дома-корабля". Сохранят железобетонный каркас, восстановят историческую планировку, когда кровля превращается в солярий, а коммунальный корпус — в столовую. Будет музей, ячейки-кладовые и еще много всего интересного.

Ольга Стрельцова, Евгений Рыбин, Александр Медведев, Александр Терентьев, Валерий Белинский. "ТВ Центр", Москва.