Убивший соседку и ее сына москвич получил 18,5 года колонии

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Житель Москвы Сергей Ананич, убивший свою соседку и ее несовершеннолетнего сына, получил 18,5 года колонии строгого режима. Такой приговор в понедельник вынес Мосгорсуд.

Мосгорсуд приговорил к 18 с половиной годам колонии строгого режима жителя столицы Сергея Ананича за убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Год назад в квартире на Дубнинской улице были обнаружены тела 40-летней Ирины Гонтюровой и ее 14-летнего сына Ильи с признаками насильственной смерти. Убийцей оказался их сосед. После распития алкогольных напитков и возникшего конфликта он нанес женщине 12 ударов ножом, а после зарезал и ребенка, чтоб тот не рассказал о произошедшем полиции.