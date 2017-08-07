Москва ищет инвесторов для комплекса исторических зданий около "Зарядья"

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В Москве подбирают инвестора для комплекса зданий на Москворецкой набережной вблизи парка "Зарядье". Победитель должен будет отреставрировать фасады зданий, вернув им исторический облик, а внутри приспособить их под современное использование.

В Москве подбирают инвестора для комплекса зданий на Москворецкой набережной вблизи парка "Зарядье". Об этом сообщает "ТВ Центр". Одно из самых старых из них - Воспитательный дом, построенный при Екатерине Великой.

В целом весь комплекс состоит из 33 зданий, девять из которых - объекты культурного наследия, и занимает площадь в 11 гектаров. Для данной территории уже разработана и одобрена архитектурная концепция. Памятники необходимо отреставрировать. Часть помещений должны занять отель и апартаменты, часть - культурный и спортивный центры.

Инвесторы уже могут подавать заявки. Аукцион состоится в октябре.