В Италии 15 пожарных сами поджигали лес ради премий

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Итальянская полиция разоблачила группу пожарных, которые сами устраивали возгорания на Сицилии ради дополнительных выплат. По данным правоохранительных органов, руководитель бригады лично выезжал на природу и поджигал лес, а затем возвращался на место уже на пожарной машине.

На Сицилии разоблачили группу пожарных, которые сами устраивали возгорания в лесу ради бонусных выплат за сверхурочную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую полицию.

В отношении 15 пожарных начали расследование после того, как их начальство заметило "аномалию" в статистике их выездов на тушение возгораний. По данным полиции, руководитель бригады лично выезжал на природу и поджигал лес, а затем возвращался на место уже на пожарной машине.

В настоящее время лидера группы поместили под домашний арест, а остальных пожарных ждет суд.

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