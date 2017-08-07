МФЦ начал ежедневно выдавать загранпаспорта в Москве

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С 7 августа москвичи и временно зарегистрированные граждане смогут оформить и забрать загранпаспорт на пять лет в любое время работы центров "Мои документы". Услуга будет оказана в любом МФЦ без привязки к прописке.

Москвичи смогут оформить и получить загранпаспорт в любом центре госулуг и в любой день недели, сообщается на официальном сайте мэра.

С 7 августа жители столицы и временно зарегистрированные смогут забрать свой пятилетний загранпаспорт с понедельника по воскресенье с 8 утра до 8 вечера, то есть во время работы МФЦ. Забрать документ можно без привязки к прописке.

Раньше центры госуслуг принимали документы только на оформление загранпаспорта, чтобы его получить, необходимо было обратиться в ОМВД.