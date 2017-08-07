В Якутске задержали двух участниц Pussy Riot за акцию в поддержку Сенцова

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Полиция задержала двух участниц группы Pussy Riot за проведение несанкционированной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова. Мероприятие не было согласовано с местными властями и в настоящее время Мария Алехина и Ольга Борисова находятся в ОМВД.

Двух участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали за проведение несанкционированной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова в Якутске. Об этом сообщает Газета.ru.

"Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении", - приводит слова Алехиной "Интерфакс".

Накануне девушки провели акцию в Якутске у исправительной колонии, где режиссер отбывает наказание. Мероприятие не было согласовано с местными властями.

По данным следствия, Олег Сенцов и еще один украинец Александр Кольченко пытались устроить взрывы самодельных бомб неподалеку от мемориала "Вечный огонь", а также памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года. Выяснилось, что они входили в диверсионно-террористическую группу запрещенного в России "Правого сектора". Также в ФСБ сообщили, что в апреле 2014 года они подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и партии "Единая Россия" в Симферополе. 30 мая 2015 года ФСБ сообщила об их задержании на территории Крыма.

25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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