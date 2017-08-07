Абрамович и Жукова объявили о разводе спустя 10 лет совместной жизни

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Российский миллиардер Роман Абрамович и дизайнер Дарья Жукова сообщили о разводе. Пара прожила вместе 10 лет, после расставания они намерены совместно работать над общими проектами и воспитывать двух детей.

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе спустя десять лет совместной жизни, сообщает Газета.ru.

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - заявили супруги.

У Абрамовича и Жуковой есть двое детей: семилетний сын Аарон и четырехлетняя дочь Лея. Супруги рассказали, что продолжат вместе воспитывать детей и развивать совместные проекты.

Для Абрамовича это был третий брак. У него семеро детей, пятеро из них – от второй жены. По данным Forbes, его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов. Абрамович занимает 139-е место в мировой рейтинге богатейших людей и 12-е в российском списке.