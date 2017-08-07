Экс-солиста "Иванушек" Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище

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В столице на Троекуровском кладбище прошли похороны бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Артист скончался 40 дней назад.

В Москве 7 августа провожали в последний путь экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище, пишет "МИР 24". Отмечается, что на похороны пришли порядка 20 человек – это родственники и самые близкие друзья Яковлева.

Олег Яковлев умер 29 июня в возрасте 47 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

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