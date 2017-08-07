За спасение и здоровье Путина молятся старообрядцы

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Российские старообрядцы молятся о здравии и спасении президента России Владимира Путина. Как заявил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, необходимо благодарить бога за каждую власть.

Российские старообрядцы молятся о спасении и здравии президента Владимира Путина. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.

По его словам, бога необходимо благодарить за любую власть. Корнилий подчеркнул, что всякая власть дана нам всевышним либо в поддержку, либо в наказание.

В мае глава государства впервые после раскола христианской церкви 350 лет назад посетил старообрядческий духовный центр. Владимир Путин встретился на Рогожской слободе с митрополитом Корнилием.