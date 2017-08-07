В МИД России рассказали о планах сократить зависимость от доллара

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Москва активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, президент США Дональд Трамп проводит во многом более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о планах сократить зависимость от доллара из-за санкций США.

"Экономика будет напоминать о себе и в хорошем, и в плохом смысле, и мы активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты", - приводит ТАСС его слова.

По мнению Рябкова, закон США об ужесточении антироссийских санкций сужает возможности Белого дома проводить самостоятельную внешнюю политику.

"Ликвидация всего этого нагромождения антироссийских приемов потребует двухпартийной и двухпалатной совместной резолюции, которую, с учетом доминирующих сейчас настроений, принять и провести через обе палаты Конгресса, как я понимаю, будет довольно сложно", - отметил дипломат.

Рябков выразил разочарование внешней политикой США. "Вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений и той риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемы в отношениях США с другими странами", - сказал он.

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