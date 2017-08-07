В Москве пострадавших в ДТП на Калужском шоссе эвакуируют вертолетом
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На участке Калужского шоссе в Новой Москве произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Трех пострадавших эвакуируют с места аварии санитарным вертолетом.
На пересечении Калужского и Киевского шоссе в Новой Москве произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Трех пострадавших эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра в НИИ имени Склифосовского.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, причины ДТП устанавливаются.
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