15:34, 07 августа 2017

В Москве пострадавших в ДТП на Калужском шоссе эвакуируют вертолетом

Теги:  ДТП  вертолет  пострадавшие  москва

На участке Калужского шоссе в Новой Москве произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Трех пострадавших эвакуируют с места аварии санитарным вертолетом.

На пересечении Калужского и Киевского шоссе в Новой Москве произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Трех пострадавших эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра в НИИ имени Склифосовского.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, причины ДТП устанавливаются.

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