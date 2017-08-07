Киев собрал только 15% суммы на стену с Россией

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На сегодняшний день Украина собрала 600 миллионов гривен на строительство стены с Россией, это всего 15% от требуемой суммы.

За 2015–2016 годы государственная пограничная служба Украины получила 1,4 миллиарда рублей (600 миллионов гривен) на строительство стены с Россией, это около 15% от общей потребности. Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал.

"В 2017 году на проект было выделено 466 миллионов рублей (200 миллионов гривен), плюс, изменения в бюджет добавили еще 700 миллионов рублей (300 миллионов гривен). В общем, мы ожидаем в этом году 1,166 миллиарда рублей (500 миллионов гривен), что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - приводит слова Цигикала "Газета.ру".

Проект "Стена" был утвержден правительством бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014 году. Он предполагает возведение стен, рвов, сигнальных вышек, погранпостов на границе с Россией на протяжении почти двух тысяч километров.