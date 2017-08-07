Прерванное паводком движение по Транссибу частично восстановлено

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В Приморском крае частично восстановили движение по Транссибирской магистрали, прерванное из-за паводка. По данным Дальневосточной железной дороги, во Владивосток со станции "Барановский" был отправлен поезд Новокузнецк – Владивосток.

Движение по Транссибирской магистрали, прерванное паводком, частично восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"7 августа в 14:56 по московскому времени восстановлено движение поездов по нечетному пути участка Уссурийск-Владивосток. Со станции "Барановский" на Владивосток отправлен поезд №208 Новокузнецк-Владивосток", - говорится в сообщении.

Накануне поздним вечером было частично приостановлено движение поездов на нескольких перегонах участков Уссурийск – Владивосток и Барановский – Хасан. Причиной приостановки стал размыв верхнего строения путей из-за сильнейших ливней.