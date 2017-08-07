В сентябре пройдет масштабная проверка компании "Алроса"

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Ростехнадзор проведет в сентябре масштабную проверку компании "Алроса". По словам главы федерального агентства Алексея Алешина, будут проверены в том числе четыре рудника компании.

Ростехнадзор в сентябре проведет масштабную проверку компании "Алроса". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Алексея Алешина.

"В период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО "Алроса". Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых - чрезвычайно высокого класса опасности: рудник "Мир" Мирнинского ГОКа; рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа; рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа; склад взрывчатых материалов (базисный) Удачнинского ГОКа. Кроме того, мы проверим объект второго класса опасности: рудник "Айхал" Айхальского ГОКа", - сказал он.

На якутской шахте "Мир" компании "Алроса" утром 4 августа произошла авария. В момент подтопления на руднике находилось около 150 человек. Это происшествие на шахте стало вторым за неделю. 29 июля там произошло обрушение горной породы, которая насмерть засыпала одного горняка.