Трамп провел телефонное совещание с Тиллерсоном и Келли по КНДР

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Президент США Дональд Трамп провел по телефону совещание по Северной Корее с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Обсуждение продолжалось около часа, однако его подробности неизвестны.

Президент США Дональд Трамп провел совещание по КНДР с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя американской администрации Линдси Уолтерс.

Подробности обсуждения неизвестны. По словам Уолтерс, совещание продолжалось около часа.

Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи в связи с новыми ракетными испытаниями. Инициатором резолюции стали США.