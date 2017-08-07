Шойгу наградил военных за строительство железной дороги в обход Украины

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Глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник наградил строителей стратегической железной дороги в обход Украины. Речь идет об участке Журавка – Миллерово в Ростовской и Воронежской областях. Министр отметил высокое качество проведенных работ и оперативность строительства.

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду, строившую участок железной дороги Журавка – Миллерово, соединяющий российские регионы в обход Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях страны", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что сформированная вскоре после победы в Великой Отечественной войне бригада восстанавливала транспортные артерии страны, возводила крупнейшие стратегически важные железнодорожные магистрали.