Экс-глава Удмуртии дал показания против других фигурантов дела о коррупции

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Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев дал показания против других фигурантов дела о коррупции. В ходе заседания в Басманном суде следователь попросил перевести экс-главу региона из СИЗО под домашний арест.

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев дал показания в отношении других фигурантов уголовного дела о коррупции. В связи с этим следствие попросило перевести его из СИЗО под домашний арест. об этом сообщил ТАСС с заседания в Басманном суде.

"Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также дает показания, помогающие изобличить других фигурантов дела" - сказал следователь.

Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки и доставили в Москву. Суд арестовал его до 4 сентября. Соловьев признал свою вину. Владимир Путин отправил экс-главу Удмуртии в отставку в связи с утратой доверия.

В июле был арестован и. о. зампредседателя правительства Удмуртии Рафис Касимов. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, мог превысить 700 миллионов рублей.