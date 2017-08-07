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В Ростове-на-Дону загорелись три частных дома. Как сообщили в региональном МЧС, пострадал 1 человек, еще 11 были эвакуированы. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пострадавший госпитализирован.

В Ростове-на-Дону загорелись три частных дома. Пострадал один человек, еще 11 эвакуированы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС региона.

"Пожар возник в переулке Марти с плотной застройкой ветхих домов саманного типа", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. Пострадавший госпитализирован.