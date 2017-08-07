Суд перевел экс-главу Удмуртии из СИЗО под домашний арест

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева из СИЗО под домашний арест. Он будет находиться в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судью Елену Ленскую.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемого Соловьева меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - огласила она.

Соловьев будет находиться под домашним арестом в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее следователь просил перевести экс-губернатора из СИЗО, так как он признал себя виновным, а также дал показания против других фигурантов дела.

Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки и доставили в Москву. Суд арестовал его до 4 сентября. Соловьев признал свою вину. Его обвиняют по двум эпизодам получения взятки на сумму более 140 миллионов рублей. Владимир Путин отправил экс-главу Удмуртии в отставку в связи с утратой доверия.