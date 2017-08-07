Задержан устроивший стрельбу на западе Москвы мужчина

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу на западе Москвы. Во время задержания подозреваемый направил на стражей правопорядка предмет, похожий на пистолет. После того, как один из патрульных сделал предупредительный выстрел в воздух мужчина сдался.

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на западе города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичное ГУ Росгвардии.



Инцидент произошел в ночь на понедельник. Очевидцы сообщили о нарушении правопорядка на улице Алексея Свиридова четырьмя мужчинами, предположительно находившимися в нетрезвом состоянии. На замечания прохожих они отвечали угрозами, а один из них открыл стрельбу в воздух из пистолета. После этого компания направилась в сторону Кременчугской улицы по подземному переходу.

"Экипаж группы задержания немедленно прибыл на место происшествия. В одном из дворов сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемого гражданина. Мужчина, заметив служебный автомобиль, направил в сторону стражей правопорядка предмет, похожий на пистолет", - рассказали в Росгвардии.

Патрульный сделал выстрел в воздух, чтобы предупредить подозреваемого о намерении применить огнестрельное оружия. После этого мужчина сдался. Его задержали и доставили в отделение полиции.

"Вследствие применения табельного оружия никто не пострадал", - подчеркнули в Росгвардии.