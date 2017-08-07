Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды

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Московский планетарий отменил наблюдения за лунным затмением для своих посетителей. Пресс-служба "Парка неба" сообщила, что довольно редкое астрономическое явление будет не видно из-за облачности над столицей.

Кровавая луна - явление не такое уж и редкое. Обычно его можно наблюдать дважды в год. Правда, в наших широтах это получается сделать не всегда. Вот и в понедельник москвичам помешала плотная облачность, передает "ТВ Центр".

Из-за непогоды Московский планетарий отменил астрономические наблюдения для посетителей. Впрочем, большинство россиян все-таки смогли увидеть затмение. За исключением Дальнего Востока, где уже наступило утро, красочное явление можно было наблюдать на всей территории России.

Затмение 7 августа частичное. Тень Земли скрыла лишь четверть Луны. Обычно в таких случаях происходит покраснение лунного диска. Это следствие оптического эффекта. Спутник нашей планеты светится отраженным светом Солнца. Но проходя через атмосферу Земли, лучи теряют желто-голубые оттенки. Остаются только красные.

Подробно за явлением можно было наблюдать и в интернете через онлайн-трансляции из обсерваторий в Африке, Австралии и Азии. Затмение всегда вызывало не только интерес, но и страх - особенно в древние времена. Кровавая Луна у наших предков считалась предвестником войн и несчастий. Зона риска - три дня до и еще три после явления. В это время стараются не совершать финансовых сделок и быть сдержанными. Ведь Луна делает нас раздражительными и порождает споры, в которых нет истины. Впрочем, астрологи напоминают: сегодняшнее лунное затмение открывает коридор, во время которого можно изменить свою жизнь не только в худшую, но и в лучшую сторону. Например, избавиться от вредных привычек и очистить энергетику. Этот коридор продлится до солнечного затмения 21 августа.

Никита Васильев, "ТВ Центр".