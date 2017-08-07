Возможные причины развода Абрамовича и Жуковой

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В понедельник российский миллиардер Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова объявили о разводе. Они решили расстаться после десяти лет совместной жизни. Бывшие супруги заявили, что намерены остаться друзьями и бизнес-партнерами, а также совместно воспитывать двоих детей. Для Романа Абрамовича брак с Жуковой был третьим. Предыдущий развод стоил олигарху более трехсот миллионов долларов.

Вокруг истории их расставания слухов и сплетен не меньше, чем и вокруг совместной жизни, которая закончилась через 10 лет. 50-летний Абрамович и 36-летняя Жукова, хоть и посещали светские мероприятия и часто попадали в объективы папарацци, но личное всегда старались держать втайне от любопытных, передает "ТВ Центр". О состоявшейся свадьбе журналисты узнали только несколько лет спустя, когда у пары уже подрастали сын Аарон и дочка Лея. О разводе - несколько сухих строчек официального заявления: "После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе".

Совместные проекты - это Музей современного искусства "Гараж" в Москве и культурный центр на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Как галеристка Жукова прославилась именно после того, как стала подругой олигарха. Абрамович на спонсорство ее арт-проектов денег не жалел. Общая стоимость шедевров мирового искусства, которые он приобрел для "Гаража", оценивается в сотни миллионов долларов. Одна только коллекция картин Ильи Кабакова тянет на 60 миллионов. Всего неделю назад супругов вместе видели в Новой Голландии.

"Я считаю, все-таки, это график. Какие бы ни были люди успешные - неуспешные, всем хочется заботы, тепла и чувствовать человека на вытянутой руке, рядом. У людей разный график, разная жизнь. И я предполагаю, что, скорее всего, это стало причиной расставания", - рассказал журналист светской хроники Саша Кляйн.

Они познакомились в 2005 году, когда оба были несвободны. Дарья Жукова то встречалась, то расставалась с теннисистом Маратом Сафиным. Роман Абрамович был женат на Ирине Маландиной, воспитывал пятерых детей и внешне казался примерным семьянином. Это был его второй брак. Первый продлился всего 3 года. Стюардесса Маландина выходила замуж за начинающего предпринимателя, а 16 лет спустя уходила от миллиардера, входящего в списки богатейших людей мира. Их развод мог стать самым дорогим . Ирина обратилась в одну из лучших юридических контор Великобритании. Женщина могла претендовать на самую крупную выплату по разводу, половину состояния Абрамовича- 10 с половиной миллиардов долларов США. Но супруги смогли договориться без тяжб. Ирина получила щедрые отступные, роскошную недвижимость, включая замки и поместья по всему миру. И даже право пользоваться частным самолетом бывшего мужа. С Дарьей, уверены адвокаты, будет совсем другая история. Совсем не громкая.

"Судебного процесса вообще не будет. Юридические последствия, насколько я знаю, были решены много лет назад, когда эти люди поженились, был сделан брачный контракт", - отметил адвокат Александр Добровинский.

По некоторым данным, именно из-за длительного обсуждения условий брачного договора влюбленные друг в друга Жукова и Абрамович поженились далеко не сразу. Слухи об их расставании начали исправно появляться в прессе, начиная с 2009 года. Ей пытались приписать любовные истории с торговцем предметами искусства Вито Шнабелем, гламурным журналистом из Нью-Йорка Дереком Бласбергом и даже с Леонардо Ди Каприо. Все слухи, в основном, основывались на фотографиях, сделанных папарацци - тут слишком крепко обнялись, тут вообще поцеловались. Правда, немало с тем же американским колумнистом Жукова выкладывала в соцсети сама. Ее совместных фотографий с Дереком Бласбергом даже больше, чем с супругом. На всех праздниках и вечеринках они не разлей вода. На некоторых кадрах Бласберг позирует рядом с Жуковой в пижаме. И все это выставлено на всеобщее обозрение.

Абрамовичу в последнее время приписывали роман с 40-летней балериной Мариинского театра Дианой Вишнёвой. Официально, правда, не подтвержденный.

Сам миллиардер сейчас занят объединением сразу нескольких таунхаусов в Нью-Йорке в один большой особняк. Говорят, хочет создать нечто вроде родового поместья. Теперь, после объявления о расставании с Жуковой в светской повестке дня два главных вопроса: кто же станет в нем хозяйкой и окажется ли этот развод дороже предыдущего.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".