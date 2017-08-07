"Нафтогаз" заявил о бесперебойной работе украинской ГТС
Теги: евросоюз Экономика газ нафтогаз украина
Газотранспортная система Украины работает в бесперебойном режиме. По словам коммерческого директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, Киев гарантирует транспортировку российского газа в Европейский союз.
Газотранспортная система Украины работает в бесперебойном режиме. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.
"У нас нет оснований переживать о надежности ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", - сказал он.
По словам Витренко, компания увеличила капитальные вложения в ГТС в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что компания "Укртрансгаз" может не справиться с транзитом газа в будущем, так как будет не готова технически из-за сокращения "Нафтогазом" инвестиций в газотранспортную систему.
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