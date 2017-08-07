Киев осудил планы Варшавы разместить в паспорте виды Львова

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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польшы Яна Пекло и вручило ему ноту протеста в связи с намерением Варшавы разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском Львове. Киев рассматривает такие намерения как недружественный шаг.

Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте изображение мемориала Львова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского МИД.

"Вызванному в МИД послу Польши на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", — говорится в сообщении министерства.

Киев рассматривает эти намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на украинско-польские отношения.

11 июля в Варшаве прошли крупные уличные митинги в память о жертвах Волынской резни. В июле 1943 года украинские националисты уничтожили около ста тысяч мирных поляков. Варшава считает это актом геноцида. Однако этот исторический факт не признает.

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