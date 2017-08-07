"Нафтогаз" не исключил закупок газа у России в критической ситуации
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"Нафтогаз" может закупить газ у России в случае критической ситуации во время отопительного сезона. По словам коммерческого директора компании Юрия Витренко, такой вариант возможен с учетом предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к России по газовому контракту.
Украина может закупить газ у России в случае критической ситуации во время отопительного сезона. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на коммерческого директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.
"В этом году с учетом позитивного результата Стокгольма (предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к России по газовому контракту) мы можем брать в принципе российский газ. Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком случае мы можем брать газ из России", - сказал он.
Витренко отметил, что в настоящее время в украинских подземных хранилищах находится 13,4 миллиарда кубометров газа. До отопительного сезона планируется увеличить запасы до 16 миллиардов кубометров.
Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году при подготовке к отопительному сезону российский газ впервые не использовался. Украина закупала топливо в Европе по реверсу.
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