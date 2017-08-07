ОБСЕ сообщила о гибели более 340 мирных жителей в Донбассе с начала года

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали гибель 341 мирного жителя в Донбассе с начала года. По словам первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии организации Александра Хуга, это количество на 37% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В результате боестолкновений в Донбассе с начала года погибли более 340 мирных граждан. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

"С 1 января до настоящего момента миссией зафиксирована 341 жертва среди мирного населения. Это количество на 37% процентов больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", - сказал он на брифинге в Луганске.

По его словам, луганская команда организации за последний месяц зафиксировала семь жертв среди местного населения в Луганске. Хуг отметил также, что боевые действия негативно влияют на гражданскую инфраструктуру в Донбассе.

"Специальная мониторинговая миссия на местах способствует установлению небольших режимов прекращения огня для проведения ремонтных работ на системах, в частности водоснабжения", - добавил он.