"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому"

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"Нафтогаз Украины" намерен увеличить исковые требования к российскому "Газпрому" на 5 миллиардов долларов. Как сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, Киев опасается, что российская сторона перестанет использовать газотранспортную систему Украины после 2020 года.

"Нафтогаз Украины" намерен увеличить исковые требования к "Газпрому" на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко.

"По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования - более 13 миллиардов, а мы еще выставим более 5 миллиардов долларов", - сказал он.

Витренко отметил, что исковые требования "Газпрома" составляют 7 миллиардов долларов. По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает на справедливую компенсацию от российской компании.

Претензии связаны с тем, что Киев опасается отказа "Газпрома" от использования газотранспортной системы Украины после 2020 года. Из-за этого украинская сторона может потерять 16 миллиардов долларов.

"Эти 16 миллиардов долларов, которые мы получили бы потом, мы должны получать сейчас в соответствии с европейскими принципами", - заявил Витренко.