В Чечне самолет протаранил автомобиль. Видео

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Следователи выясняют обстоятельства столкновения легкомоторного самолета и автомобиля на дороге в Чечне. В Сети появилось видеозапись инцидента.

В Чечне самолет врезался в автомобиль прямо на дороге. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Видео инцидента появилось в соцсетях. По данным СМИ, столкновение произошло 7 августа в станице Червленной Шелковского района Чечни.