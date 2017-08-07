В Чечне самолет протаранил автомобиль. Видео
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Следователи выясняют обстоятельства столкновения легкомоторного самолета и автомобиля на дороге в Чечне. В Сети появилось видеозапись инцидента.
В Чечне самолет врезался в автомобиль прямо на дороге. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
Видео инцидента появилось в соцсетях. По данным СМИ, столкновение произошло 7 августа в станице Червленной Шелковского района Чечни.
В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky— Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.