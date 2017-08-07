22:33, 07 августа 2017

В Крыму ввели график временного отключения электричества

Теги:  энергетика  Крым  минэнерго

Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. Как пояснили в Минэнерго России, это сделано из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.

В Минэнерго пояснили причину ввода графика временного отключения электричества в Крыму. "Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Новости по теме Крым

Другие новости

В других СМИ