В Крыму ввели график временного отключения электричества
Теги: энергетика Крым минэнерго
Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе. Как пояснили в Минэнерго России, это сделано из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.
В Минэнерго пояснили причину ввода графика временного отключения электричества в Крыму. "Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.
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