Санкции США против России усилят неопределенность на рынках газа в ЕС
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Новые санкции США в отношении России усиливают неопределенность на газовых рынках Европы. Такое мнение выразило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Из-за ограничительных мер может повыситься стоимость газа.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые санкции США против России усиливают неопределенность на газовых рынках Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
"S&P в настоящее время считает, что, если в результате новых санкций "Газпрому" придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, компания сможет нейтрализовать финансовые последствия, не навредив своей кредитоспособности", - говорится в сообщении.
При этом S&P предупреждает, что стоимость газа может повыситься, если американские ограничения приведут к задержке или отмене новых трубопроводных проектов.
В свою очередь, рейтинговое агентство Moody's отмечает, что новые санкции США являются негативным фактором для России, так как они могут ограничить приток инвестиций в нашу страну и спровоцировать дальнейшее ухудшение отношений между двумя государствами.
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