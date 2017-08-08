Режим ЧС введен в Бурятии из-за лесных пожаров

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Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки. Доступ в леса, а также отдых вне туристических баз и санаториев категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от 4 до 500 тысяч рублей.

Власти Бурятии со вторника снова ввели режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По последним данным, в республике горит около тысячи гектаров леса. Сейчас действуют 17 очагов, три из них находятся на землях особо охраняемых природных территорий. С огнем борются более 800 человек, десятки единиц спецтехники и авиация. Доступ в леса, а также отдых вне туристических баз и санаториев категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от четырех до 500 тысяч рублей.