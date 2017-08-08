Жертвами лесных пожаров в Италии стали еще три человека

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Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров в центральной и южной Италии. Две женщины погибли близ города Тиволи в Римской провинции. Еще одной жертвой стал 84-летний пенсионер. Он скончался в больнице от ожогов.

В Италии жертвами крупных лесных пожаров стали еще три человека. В окрестностях города Тиволи погибли две женщины. Еще один пострадавший скончался от полученных ожогов в больнице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас огнём охвачены центральные и южные регионы страны. Крупные очаги находятся в области Лацио, в том числе в предместьях Рима и в Кампании, где пламя охватило Национальный парк Везувия. Под угрозой уничтожения оказались памятники, охраняемые ЮНЕСКО.

Горит и Сицилия, накануне там были зафиксированы около сорока пожаров. Как стало известно, причиной многих из них является умышленный поджог. Полиция задержала 15 пожарных-добровольцев, которые устраивали возгорания ради получения бонусных выплат.