США планируют воздушную операцию на Филиппинах против ИГ

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США могут начать масштабную военную операцию на Филиппинах против "Исламского государства". Удары планируется наносить с помощью беспилотников. Военная операция может начаться в течение суток.

Пентагон рассматривает возможность начать воздушную операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" на Филиппинах, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в оборонной сфере.

США планируют наносить удары при помощи беспилотников по южным островам Филиппин, где укрепились террористы. Военная операция может начаться в течение суток, план находится на рассмотрении в Пентагоне.

7 августа на саммите АСЕАН в Маниле госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США начали помощь в борьбе с терроризмом. В частности, они предоставили Филиппинам два разведывательных самолета Cessna 208B, ракеты и другое вооружение.

23 мая боевики ИГ вторглись в Марави и заявили о "начале формирования халифата ИГ в Юго-Восточной Азии". В ответ на это президент страны Родриго Дутерте ввел на оккупированных территориях военное положение.

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