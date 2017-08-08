Журналисты Guardian отказались от встречи с летчиком Ярошенко

Теги: В мире сша журналист сми тюрьма ярошенко

Корреспонденты The Guardian отказались от поездки в тюрьму к российскому летчику Константину Ярошенко, который попросил их провести независимое расследование его дела. Журналисты британской газеты отметили, что они довольны репортажем двухлетней давности и не хотят описывать ситуацию "с позиции господина Ярошенко".

Журналисты британской газеты The Guardian отказались приезжать в тюрьму Форт-Дикс к российскому летчику Константину Ярошенко, который попросил их провести независимое расследование его дела. Об этом сообщает газета "Известия".

В марте 2015 года The Guardian опубликовала материал, в котором утверждается, что американские агенты под прикрытием в Либерии накрыли крупную сеть наркоторговцев. Статья строилась вокруг Ярошенко, однако его история была дана в пересказе. Затем российский летчик и его семья предложили британским журналистам узнать о ситуации из первых уст.

"Мне просто снова закрывают рот. Ведь они боятся, что я расскажу о том, что творилось в Гвинее, в Киеве. Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я. Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации", - сказал Ярошенко.

В свою очередь, корреспонденты британской газеты отметили, что они довольны репортажем двухлетней давности и не хотят описывать ситуацию "с позиции господина Ярошенко".

Российский летчик Константин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 году он был арестован в Либерии сотрудниками американских спецслужб. Позднее Ярошенко экстрадировали в США. По версии следствия, летчик взялся доставить в Соединенные Штаты четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам Ярошенко отказался признать свою вину. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Читайте также:

Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его дело

Ярошенко написал письмо Трампу с просьбой передать его России

Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать Ярошенко

США окончательно отказали Ярошенко в депортации на родину