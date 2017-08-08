Каланику отказали в возвращении на пост главы Uber

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Основатель Uber Трэвис Каланик, который ушел из компании в середине июня из-за череды громких скандалов вокруг сервиса, не вернется на свой пост. Об этом сообщил сооснователь Uber Гаррет Кэмп.

Бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик не вернется на свой пост. Об этом сообщил сооснователь сервиса Гарретт Кэмп в письме сотрудникам. По его словам, главным приоритетом совета директоров Uber остается поиск нового руководителя.

"Время начать все с чистого листа, найдя правильного лидера для следующей стадии развития. Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не вернется к роли главы компании. Мы непреклонны в своем решении нанять нового генерального директора мирового класса для руководства Uber", - цитирует письмо портал Recode.

Ранее издание The Information сообщало, что Каланик пытается вернуться в Uber. Он якобы поговорил с несколькими сотрудниками компании и спросил, готовы ли они поддержать его в споре с главными акционерами. Кроме того, несколько тысяч сотрудников сервиса подписали петицию с просьбой вернуть Каланика на пост генерального директора.

Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста 20 июня. Решение было принято под давлением инвесторов, недовольных скандалами вокруг сервиса. Компанию обвиняли в нарушениях этики и законов, в частности в феврале две бывшие сотрудницы заявили о домогательствах и сексизме со стороны руководства сервиса. Кроме того, Uber был уличен в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами.

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