На юге Москвы мужчина зарезал женщину во время застолья
Теги: алкоголь Происшествие москва
В квартире на юге Москвы полиция обнаружила труп 51-летней женщины с ножевыми ранениями. Известно, что во время застолья ее собутыльник напал на нее с кухонным ножом и нанес ранения несовместимые с жизнью.
Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в квартире на юге столицы, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел 7 августа по адресу улица Севанская дом 58. В квартире между мужчиной и женщиной развязалась ссора после распития алкоголя. Внезапно мужчина схватил кухонный нож и напал на знакомую. От полученных ран женщина скончалась.
В тот же день подозреваемый был задержан.
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