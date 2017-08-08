На юге Москвы мужчина зарезал женщину во время застолья

Теги: алкоголь Происшествие москва

В квартире на юге Москвы полиция обнаружила труп 51-летней женщины с ножевыми ранениями. Известно, что во время застолья ее собутыльник напал на нее с кухонным ножом и нанес ранения несовместимые с жизнью.

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в квартире на юге столицы, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел 7 августа по адресу улица Севанская дом 58. В квартире между мужчиной и женщиной развязалась ссора после распития алкоголя. Внезапно мужчина схватил кухонный нож и напал на знакомую. От полученных ран женщина скончалась.

В тот же день подозреваемый был задержан.

Читайте также:

В Чечне самолет протаранил автомобиль. Видео

Задержан устроивший стрельбу на западе Москвы мужчина

В Ростове-на-Дону загорелись три частных дома

В сентябре пройдет масштабная проверка компании "Алроса"

В Якутске задержали двух участниц Pussy Riot за акцию в поддержку Сенцова