Елисейский дворец выступил против привилегий для жены Макрона

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Французское правительство не поддержало инициативу президента Эммануэля Макрона ввести "устав первой леди". Глава Франции предлагал законодательно закрепить официальную роль своей жены в государственных делах и выделить ей средства из госбюджета.

Елисейский дворец отказался от идеи ввести "устав первой леди", с инициативой которого ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFMTV.

"Устав первой леди" подразумевал законодательное закрепление Брижит Макрон в государственных делах и выделение ей средств из казны. На данный момент во Франции статуса первой леди не существует.

В ответ на это в интернете запустили петицию против "устава первой леди", на 9:00 по мск ее подписали 264 924 участника, преодолев порог в 150 тысяч подписей.

В ближайшее время правительство пересмотрит планы и ограничится более скромным документом, так называемой "хартией прозрачности". Прежде всего, он уточнит число помощников Брижит Макрон, которая уже имеет двух секретарей и двух сотрудников службы безопасности.

В свою очередь Макрон во время предвыборной программы обещал, что Брижит будет заниматься исключительно общественной деятельностью, а ее содержание не ляжет на плечи налогоплатильщиков.

После объявление программы реформ рейтинг нового французского президента резко упал: за июль уровень поддержки снизился с 64% до 54%. Это связано с намерением Макрона уменьшить военный бюджет, повысить пенсионные взносы и провести реформу права.