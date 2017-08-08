Генпрокуратура займется теневым рынком ритуальных услуг

Теги: Общество путин похороны

Генпрокуратура России вместе с МВД проведет комплексную проверку сферы ритуальных услуг для борьбы с теневым рынком. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Генеральная прокуратура проверит сферу ритуальных услуг. Об этом сообщает газета "Известия". По итогам проверки должен появиться план по ликвидации теневого рынка в этой отрасли.

По данным издания, поручение разобраться с "черными гробовщиками" дал Владимир Путин 9 июля по итогам проверки контрольного управления администрации президента. По данным Кремля, в России оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120–150 миллиардов рублей в год. Это связано с навязыванием родных умерших людей дорогостоящих ритуальных услуг и похоронных принадлежностей без оформления.

Для решения проблемы предлагается создать перечень услуг по погребению на безвозмездной основе по принципу одного окна.