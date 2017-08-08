Реставрацию памятника Пушкину в Москве завершат ко Дню города

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Столичные реставраторы завершают работу над памятником Александру Пушкину на Пушкинской площади. В настоящее время уже отреставрированы ступени и основание монумента. Полностью работы по реставрации памятника завершат ко Дню города.

Реставраторы завершают работу над памятником Александру Пушкину на Пушкинской площади в столице. В настоящее время уже отреставрированы ступени и основание монумента. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Цель завершающего этапа реставрации скульптуры - общее выравнивание сформировавшейся патины на скульптуре. Это естественная защитная пленка, которая образовалась на бронзовом памятнике за несколько десятков лет. Она имеет различные оттенки зеленого и коричнево-черного цветов. Горожане воспринимают скульптуру именно в таком цвете, и для памятника его сохранение является верным решением", - отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, это первая комплексная реставрация скульптуры за все время. Емельянов также подчеркнул, что уже ко Дню города все работы будут завершены и обновленный монумент откроют для жителей и гостей столицы.

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